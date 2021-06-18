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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Yunanistan’ın demir çubukla dövüp ölüme terk ettiği göçmenleri Türk askeri kurtardı

Yunanistan’ın demir çubukla dövüp ölüme terk ettiği göçmenleri Türk askeri kurtardı

GÖÇMENLERİN KONUŞMASI

Sosyal Medya Güvenlik Güçleri Ormanlı Demir Çubuk Sınır Dışı 

-GÖÇMENLER
-ÇOCUKLAR

( EDİRNE ) EDİRNE

- Yunanistan güvenlik güçlerinin aç ve susuz şekilde beş gün ormanlık alanda tutup demir çubukla dövdükten sonra Meriç Nehri’nde adeta ölüme terk ettiği aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 göçmen Edirne'deki sınır personeli tarafından kurtarıldı.Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 düzensiz göçmenin, Meriç Nehri'nde Edirne'deki sınır personeli tarafından kurtarıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı etmeye çalıştığı, eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakılan 50 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı" ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, düzensiz göçmenlerin Yunanistan'da yaşadıklarını anlattığı video da paylaşıldı. Göçmenlerin iddiaları adeta kan dondurdu. Yunanistan zulmünü gözler önüne seren o açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: “Bize demir çubukla vurdular. Telefonlarımızı, kimliklerimi her şeyimizi aldılar. Bizi 5 gün ormanda tuttular.”
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