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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Patrik Bartholomeos ile görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Patrik Bartholomeos ile görüştü

Yapılan açıklamalar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Başbakan Cenaze Kamera Gesi Patrikhane 


- Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Dendias ile birlikte kameralar karşısına geçen Fener Rum Patriği Bartholomeos kısa bir açıklama yaptı. Dendias ile samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini anlatan Bartholomeos, "Yunanistan'ın birkaç bölgesinde patrikhanemizin yetkisi var. Bu bölgeleri kilise açısından ilgilendiren konuları dile getirdik. Ayrıca sayın Başbakan Miçotakis'e ilgisi için patrikhanemize karşı duyduğu her zaman ifade ettiği saygısı için teşekkürlerimizi gönderdik" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Patrikhane fotoğrafçısı Niko Manginas'ın hayatını kaybettiğini hatırlatan Patrik Bartholomeos, "Sevilen birisiydi. Yunan başbakanı dünkü cenazesine çelenk gönderdi. Bunun için de teşekkürlerimizi ilettik. Sayın Bakanımız da Niko için bir taziye mektubu gönderdi buna da teşekkür ettik. Sayın Başkonsolos hanımefendi misafirperverliği için bu sohbetimizi gerçekleştirmiş olmasından dolayı memnuniyetimiz ifade ediyoruz" diye konuştu.
Bakan Dendias ile Türkiye'de olmaktan dolayı ve yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceği için mutlu olduğunu söyledi.

(ÖFA
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