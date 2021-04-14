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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias İstanbul'da

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias İstanbul'da

Dendias'ın konsolosluğa gelişi

Toplantı Nani 

-Bartholomeos'un konsolosluğa gelişi
-İkilinin birlikte kapı önünde basına poz vermesi

( İSTANBUL -EK)- Dendias Fener Rum Patriği Bartholomeos ise Yunanistan Başkonsolosluğu'nda bir araya geldi İSTANBUL

- Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a geldi. Dendias, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bugün için planlanan Ankara ziyareti, NATO toplantısı nedeniyle yarına ertelendi. Ancak Dendias Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesini ertelemedi. Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Dendias, Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'na geçti. Dendias, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi. Dendias'ın Bartholomeos ile görüşmesi sürüyor. (MH-ÖFA
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