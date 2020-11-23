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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yunanistan’dan nezaketsizlik

Yunanistan’dan nezaketsizlik

yunan savaş gemisi boğazda ilerlerken detay

Savaş Gemisi Nani Akkale 

-dur yolcu yazısı önünden geçerken detay
-kilitbahir kalesi önünden geçerken detay
-detay görüntüler

( ÇANAKKALE )- Yunan savaş gemisi Türk bayrağı açmadan Çanakkale Boğazından geçti ÇANAKKALE

- Türk Bayrağı açmadan Çanakkale Boğazından geçen Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait A470 borda numaralı ‘Aliakmon' savaş gemisi, Ege Denizine doğru yol aldı.Marmara Denizinden saat 7.30'da Çanakkale Boğazına giriş yapan Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait A470 borda numaralı ‘Aliakmon' savaş gemisi, Nara Burnunu döndükten sonra saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önlerine gelen ve Türk Bayrağı çekmeden boğazdan geçen Yunan Savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.Yunan savaş gemisi, Ege Denizine doğru yol aldı.
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