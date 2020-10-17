- Yunanistan’dan ilk grup mülteci Almanya’ya gitti

-Mitarachi’nin açıklaması

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( ATİNA ) ATİNA



- Moria kampında çıkan yangının ardından Almanya’nın Yunanistan’dan kabul edeceği mültecilerin ilk grubu Atina’dan ayrıldı. Midilli adasında yaşanan son krizin ardından Almanya, Yunanistan’da bulunan bin 553 mülteciyi kabul edeceğini duyurmasının ardından ilk mülteci grubu Yunanistan’dan ayrıldı. Alınan karara istinaden 101 mülteci Atina Havalimanı’nda Almanya’ya uçtu. Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, Moria kampında çıkan yangının ardından Yunan hükümetinin mültecileri geçici kamplara yerleştirdiğini ifade ederek, “Gıda, su, tıbbi destek sağlandı. Şimdi Almanya tarafı adım atıyor ve bin 553 mülteciyi kabul etme kararı aldı. Bu karar, Avrupa Birliği üye devletlerinin son birkaç yılda göç akımını alan cephe hattındaki devletlere nasıl yardımcı olabileceğinin güzel bir örneği” dedi.

Eylül ayının başında 13 bin kişinin yaşadığı Moria kampında çıkan yangınlar sonucu kampında büyük yıkım meydana gelmişti. Moria kampının onarımının en erken 2021 yılının yaz aylarından önce mümkün olmadığı ifade edilmişti.



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