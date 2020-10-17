Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Yunanistan’dan ilk grup mülteci Almanya’ya gitti

- Yunanistan’dan ilk grup mülteci Almanya’ya gitti

Mültecilerin Atina Havalimanından ayrılması

Mülteci Nani Hükümet Tıbbi Destek 

-Mitarachi’nin açıklaması
-Detay

( ATİNA ) ATİNA

- Moria kampında çıkan yangının ardından Almanya’nın Yunanistan’dan kabul edeceği mültecilerin ilk grubu Atina’dan ayrıldı. Midilli adasında yaşanan son krizin ardından Almanya, Yunanistan’da bulunan bin 553 mülteciyi kabul edeceğini duyurmasının ardından ilk mülteci grubu Yunanistan’dan ayrıldı. Alınan karara istinaden 101 mülteci Atina Havalimanı’nda Almanya’ya uçtu. Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, Moria kampında çıkan yangının ardından Yunan hükümetinin mültecileri geçici kamplara yerleştirdiğini ifade ederek, “Gıda, su, tıbbi destek sağlandı. Şimdi Almanya tarafı adım atıyor ve bin 553 mülteciyi kabul etme kararı aldı. Bu karar, Avrupa Birliği üye devletlerinin son birkaç yılda göç akımını alan cephe hattındaki devletlere nasıl yardımcı olabileceğinin güzel bir örneği” dedi.
Eylül ayının başında 13 bin kişinin yaşadığı Moria kampında çıkan yangınlar sonucu kampında büyük yıkım meydana gelmişti. Moria kampının onarımının en erken 2021 yılının yaz aylarından önce mümkün olmadığı ifade edilmişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Konyaspor 0 - 3 FenerbahçeKonyaspor 0 - 3 Fenerbahçe
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı