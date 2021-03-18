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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Yunanistan’da hükümet karşıtı protesto

- Yunanistan’da hükümet karşıtı protesto

-Protestodan görüntüler

( ATİNA ) ATİNA

Polis Şiddeti Sağlık Çalışanları Öğrenciler Sağlık Sistemi Hükümet Karşıtı 


- Yunanistan’ın başkenti Atina’da yüzlerce kişi Başbakan Kiriakos Miçotakis hükümetinin Covid-19 salgınına karşı alınan kısıtlamaları ve ülkedeki polis şiddetini protesto etmek için sokağa indi. Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Syntagma Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi Başbakan Kiriakos Miçotakis hükümetinin Covid-19 salgınına karşı aldığı önlemleri, salgın döneminde yetersiz kalmasını ve ülkedeki polis şiddetine protesto etmek için sokağa indi. Göstericilerin çoğunluğunu ise sağlık çalışanları ile öğrenciler oluşturdu. Göstericiler, hükümetin Covid-19 salgınına karşı uyguladığı tedbirleri, sağlık sistemini güçlendirmek yerine polise daha fazla kaynak sağlamasını tepki gösterdi. Protestocular, uygulanan katı kısıtlamalar nedeni ile birçok şirketin iflas ettiğini belirtti.
Göstericiler ayrıca, ülkede Covid-19’a karşı aşılamaların çok yavaş ilerlediğini ifade ederek, hükümetin yaza kadar vaat ettiği aşılama hedefini inandırıcı bulmuyor. (ABA-ÖZ-Y)
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