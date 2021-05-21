Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Yunanistan'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor (1)

Yunanistan'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor (1)

- Yangın uçağının su bırakması - Alev detayları - Yükselen duman detayları - İtfaiyenin söndürme çalışmasıATİNA (AA) - Yunanistan 'ın başkenti Atina'nın batısında yer alan Loutraki'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.Yetkililer, alevlerin yerleşim bölgelerine sıçraması üzerine hasar gören çok sayıda ev ve manastırdan insanları tahliye etti.Alevleri kontrol altına almak için 17 uçak, 182 itfaiye personeli ve 62 araç görevlendirilirken, çok sayıda gönüllünün de çalışmalara destek verdiği belirtildi.İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını ancak durumun kritik olduğunu ifade eden yetkililer, ormandan yükselen alevlerin bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldığını aktardı.

Başkent Orman Yangını Şiddetli Rüzgar Yükselen Irak 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement