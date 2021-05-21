Yunanistan'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor (1)
- Yangın uçağının su bırakması - Alev detayları - Yükselen duman detayları - İtfaiyenin söndürme çalışmasıATİNA (AA) - Yunanistan 'ın başkenti Atina'nın batısında yer alan Loutraki'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.Yetkililer, alevlerin yerleşim bölgelerine sıçraması üzerine hasar gören çok sayıda ev ve manastırdan insanları tahliye etti.Alevleri kontrol altına almak için 17 uçak, 182 itfaiye personeli ve 62 araç görevlendirilirken, çok sayıda gönüllünün de çalışmalara destek verdiği belirtildi.İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını ancak durumun kritik olduğunu ifade eden yetkililer, ormandan yükselen alevlerin bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldığını aktardı.
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