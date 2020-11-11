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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Yunanistan’da bir sığınmacı kampında yangın

- Yunanistan’da bir sığınmacı kampında yangın

olay yeri

Sığınmacı İtfaiye Aracı Sığınma İtfaiye Eri Mülteci Kampı 

-Olaydan detay

( ATİNA ) ATİNA

- Yunanistan’ın Sisam adasında bulunan mülteci kampında yangın çıktı. Yunanistan'ın doğrusundaki Samos adasında bulunan mülteci kampında yangın çıktı . Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını söndürmek için kampa 9 itfaiye aracı ve 18 itfaiye eri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ardından yangın kontrol altında alındı. Yangında ölü veya yaralı olmazken kamptaki çadırlar büyük zarar gördü. Kampın kapasitesi 650 kişilik olmasına rağmen kampta 3 bin 800 kişinin yaşadığını öğrenildi. Yemek yapmak için kullanılan gaz tüpleri yangına neden olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, çadırların birbirine yakın olmaları nedeniyle yangın kısa sürede yayıldı.
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