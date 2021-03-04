- Yunanistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem



- Yunanistan’ın Elassona kenti yakınlarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’ın Elassona kentinin 17 kilometre güneybatısında, 10 kilometre derinlikte 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. Öte yandan Elassona kentinin 21 kilometre güneybatısında ve 8 kilometre derinlikte dün yerel saatle 12.16'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde bazı ev ve işyerlerinde hasar meydana gelmiş 3 kişi yaralanmıştı.



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