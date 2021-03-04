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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Yunanistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem

- Yunanistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem

-Deprem anında yayın yapan televizyoncu

( ATİNA ) ATİNA

Televizyon Deprem Bild Nani 


- Yunanistan’ın Elassona kenti yakınlarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’ın Elassona kentinin 17 kilometre güneybatısında, 10 kilometre derinlikte 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. Öte yandan Elassona kentinin 21 kilometre güneybatısında ve 8 kilometre derinlikte dün yerel saatle 12.16'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde bazı ev ve işyerlerinde hasar meydana gelmiş 3 kişi yaralanmıştı.
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