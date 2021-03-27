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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Yunan savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

- Yunan savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

türk bayrağı önünden geçerken detay

Savaş Gemisi Nani Akkale Türk Bayrağı 

-dur yolcu önünden geçerken detay
-kilitbahir kalesi önünden geçerken detay
-nusret mayın gemisiyle detay
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) Yunan savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti ÇANAKKALE

- Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait P 69 Borda numaralı ‘Krystallides’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne açıldı. Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na saat 14.30’da giriş yapan Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait P 69 Borda numaralı ‘Krystallides’ adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevra noktası en güç nokta olan Nara Burnu’nu dönen savaş gemisi ‘Dur Yolcu’ ve Kilitbahir Kalesi önlerinden geçerek Ege Denizi’ne doğru açıldı. Yunan savaş gemisinin boğazı geçişine Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
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