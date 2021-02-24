Yunan mayın tarama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

-'dur yolcu' yazısı önünden geçerken detay

-türk bayrağı önünden geçerken detay

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( ÇANAKKALE )- Yunan savaş gemisi Türk bayrağı açmadan Çanakkale Boğazı'ndan geçti ÇANAKKALE



- Türk Bayrağı açmadan Çanakkale Boğazın'dan geçen Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait M62 borda numaralı ‘Europe’ isimli mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Ege Denizi’nden saat 13.30'da Çanakkale Boğazına giriş yapan Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait M62 borda numaralı ‘Europe’ isimli mayın tarama gemisi, saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısını da geçen gemi, boğazın manevra yapması en güç noktası olan Nara Burnu’nu dönerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Türk Bayrağı çekmeden boğazdan geçen Yunan Savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. (UYC



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