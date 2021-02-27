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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yunan askerlerinin darp edip yağmaladığı göçmenlere Mehmetçik sahip çıktı

Yunan askerlerinin darp edip yağmaladığı göçmenlere Mehmetçik sahip çıktı

Göçmenlerin sınırdaki görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Acımasız Nani Donma Tehlikesi Sınır Dışı 


- Yunan askerlerinin, sınır hattında yakaladığı göçmenleri darp ettiği, paralarını, pasaportlarını hatta ayakkabılarını alarak hudut hattından geri ittiği belirlendi. Mehmetçik, Edirne'de ölüme terk edilen 29 göçmene yardım eli uzattı. Yunanistan, düzensiz göçmenlere yönelik acımasız tavrını devam ettiriyor. Denizde göçmenlerin botlarını batırarak onları ölüme terk etmeye çalışan Yunanistan, Edirne hudut hattında ise göçmenlerin paralarını, telefonlarını ve hatta ayakkabılarını alarak yasa dışı şekilde Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalıştı. Göçmenler ifadelerinde dövüldüklerini, her şeylerinin Yunanistan tarafından alındığını ve zorla Türkiye’ye gönderilmek istendiklerini belirtti.
Yunanistan tarafından geri itilen ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenlere yardım eli uzattı. Göçmenler, AFAD ile koordineli şekilde kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler Yunan askerlerinin gayri insani yaklaşımlarına ilişkin bilgi verdi. Aralarından birinin kolunun Yunan askerleri tarafından sopa ile vurarak kırıldığını belirten göçmenler, "Bizi dövdüler, pasaportlarımızı aldılar ve gönderdiler. Paralarımızı, telefonlarımızı hatta ayakkabılarımızı aldılar" diye konuştular.
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