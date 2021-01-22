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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya böyle yansıdı

Yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya böyle yansıdı

Kavgadan detay

Polis Para Cezası Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Kavgayı ayırmak için gelen ekiplerden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, aralarında bir husumetten dolayı cadde de karşılaşan iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Safranbolu Belediyesi’nin arka kısmındaki sokakta 2 aile arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada sopa ve koltuk değneği de kullanıldı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan 1 kişi de Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Taş ve sopaların isabet ettiği park halindeki 2 otomobil hasar gördü. Kavgaya karışarak korona virüs tedbirlerini ihlal eden taraflara idari para cezası uygulandı. Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. (YE-
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