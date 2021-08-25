Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Yükü çekemeyen ata sopalı şiddet kamerada
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yükü çekemeyen ata sopalı şiddet kamerada

Yükü çekemeyen ata sopalı şiddet kamerada

Vatandaşın ata sopayla vurması

Dövme Kamera Cep Telefonu Hayvan Dayak 

-Atın yerinde beklemesi
-Atın yediği dayak sonrası ilerlemesi

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Silivri’de bir atın sırtına yüzlerce kiloluk yük yükleyen sahipleri, hayvanın yorulmasını kabullenmeyip sopa ile atı dövdü. Dakikalarca süren dayak sonrasında at zorda olsa yoluna devam ederken sahipleri ise hiçbir şey olmamış gibi atın peşinden gitti. Atın sahipleri tarafından dövüldüğü o üzücü anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün öğlen saatlerinde Silivri’de meydana geldi. Bir atın sırtına yüzlerce kilo ağırlığında yük yükleyen sahipleri, atın yorulup durmasını kabullenmedi. Hayvanın tekrardan yola devam etmesini isteyen şahıslar, at yola devam etmeyince sopa ile hayvanı dövmeye başladı.
Bir süre sonra yediği dayağa dayanamayan hayvan, yoluna devam etmek zorunda kalırken sahipleriyse hiçbir şey olmamış gibi atın peşinden gitti. Atın sahipleri tarafından dövüldüğü o üzücü anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. (HP-
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı