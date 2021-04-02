Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanesi açıldı

Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanesi açıldı

Turgut Altınok'un konuşması

Açılış Töreni Kütüphane 

-Kurdele kesimi
-Genel ve detay

( ANKARA )- Keçiören Belediye Başkanı Altınok:- “Hedefimiz Keçiören’deki her mahalleye bir kütüphane” ANKARA

– Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hedefimiz şu Keçiören’deki her mahalleye bir kütüphane. Burada hem gençlerimiz için hem çocuk kütüphanesi” dedi.
Keçiören Mehmet Doğan Kütüphanesi’nin açılış töreni Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla gerçekleştirildi.
Kütüphanede toplamda 7 bin 500 kitap bulunurken 104 vatandaş aynı anda kütüphane hizmetinden yararlanabilecek. Salgın sebebiyle ise kütüphaneden yararlanabilecek kişi sayısı 52 olacak.Açılış töreninde bir konuşma yapan Başkan Altınok, “Rabbimin ilk emri ‘İkra’; ‘Oku, Allah’ın adıyla oku’. Dolayısıyla kalkınmanın yolu eğitimden geçiyor. Eğitimine önem vermeyen toplumların yücelmesi, yükselmesi mümkün değildir. Çocuklarımıza imkan vermemiz lazım. Nasıl yetiştirirsek geleceğimiz bu çocuklarımıza verdiklerimizle şekillenecek. Devleti, ülkeyi, milletimizi bunlar yönetecek. Bizler gideceğiz bir kuşak, yeni bir kuşak gelecek” dedi.
Kütüphane hizmetinin önemli bir hizmet olduğunu söyleyen Başkan Altınok, “Hedefimiz şu Keçiören’deki her mahalleye bir kütüphane. Burada hem gençlerimiz için hem çocuk kütüphanesi. Dolayısıyla burada her türlü imkanı çocuklarımıza sunacağız” şeklinde konuştu.
Kütüphaneye ismi verilen Mehmet Doğan’ın Türkiye’ye çok önemli hizmetleri olduğuna değinen Başkan Altınok, milli şuurun çocuklara öğretilmesi gerektiğinin altını çizdi.Başkan Altınok’un konuşmasının ardından kurdele kesilerek, Mehmet Doğan Kütüphanesi vatandaşların hizmetine açıldı.Programa Mehmet Doğan’ın oğlu Serdar Doğan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş da katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
2500 Rakımda Milyonluk Okul2500 Rakımda Milyonluk Okul
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement