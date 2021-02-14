Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Yüksekovalılar yasağa rağmen sıcak havanın keyfini çıkardı

Yüksekovalılar yasağa rağmen sıcak havanın keyfini çıkardı

Genel görüntü

Yağışlı Hava Güneşli Hava Güneşli 

-Sıcak havadan görüntü
-Gezintiden görüntü
-Vatandaştan görüntü
-Faklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sıcak havanın keyfini çıkardı. Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Cuma günü saat 21.00’de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması Yüksekova’da da devam ederken, güneşli havayı gören vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Yurdun genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, Yüksekova’da ise etkisini gösteren sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar dışarıda güneşin tadını çıkararak parklarda yürüyüş yaptı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı