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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Yüksekovalılar kısıtlamayı unutup dışarıya akın etti

Yüksekovalılar kısıtlamayı unutup dışarıya akın etti

Genel görüntü

Opel Hafta Sonu İpekyolu Trol 

-Akın eden vatandaşlardan görüntü
-Sürücülerden görüntü
-Dolaşan vatandaşlardan görüntü
-Yasaktan görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını unutan bazı vatandaşlar dışarıya akın etti.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi saat 19.00'dan itibaren Yüksekova ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Yüksekova’da uygulanacak 58 saatlik sokak kısıtlamasının ilk uygulaması başlarken, ilçede bazı vatandaşlar kısıtlama saatlerini unutarak dışarıya akın etti. Yasak saatlerini yanlış bilip dışarıya çıkan vatandaşlar, uyarılardan sonra tekrar evlerine çekildi.Sağlık Bakanlığının vaka oranlarını gösteren haritada 'sarı' iller arasında olan Yüksekova Mart ayından bu yana hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmıyordu. İlçede 47 günün ardından tekrar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına girildi. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu Caddesi ve Cengiz Topel Caddesi üzerinde kontrol yapmaya başladı.

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