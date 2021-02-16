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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Yüksekovalı gençten sırt üstü kayma keyfi

Yüksekovalı gençten sırt üstü kayma keyfi

Genel görüntü

Ölümsüz Cep Telefonu Hayvan Irak 

-Karlı tepeden görüntü
-Sırt üstü kaymadan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Rıdvan Akkurt adlı genç, karlı tepeden sırt üstü kaymanın keyfini yaşadı. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde yaşayan Rıdvan Akkurt adlı genç, hayvanlarına dağdan ot getirdiği sırada, kendisini sırt üstü bırakarak kaymanın keyfini çıkarttı. O anları cep telefonuna kaydeden Rıdvan Akkurt, “Hayvanlarımız için karlı tepeden biriktiğimiz onları indirmeye gitmiştik. Bende o karlı tepeden kendimi sırt üstü bırakarak aşağıya kadar kaydım. O anları ölümsüzleştirmek içinde saniye saniye telefonuma kaydettim” dedi.
(MT-MSA-Y)
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