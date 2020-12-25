Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Yüksekovalı esnaflar kardan korona virüs yaptılar

Yüksekovalı esnaflar kardan korona virüs yaptılar

Genel görüntü

Opel Kar Yağışı Pazar Günü 

-Kardan yapılan korona virüs şeklinden görüntü
-Röportaj
-detay görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan esnaflar kardan korona virüs yaptılar. Yüksekova ilçesinde pazar gününden buyana belli aralıklarla etkili olan kar yağışında sonra, Cengiz Topel Caddesinin üzerinde bulunan esnaflar, maske-mesafe ve temizliğe dikkat çekmek için kardan korona virüs yaptılar. Pandeminin başlamasıyla zor günler geçiren esnaflar, iş yerlerinin önünü temizlemesini bu sefer eğlence haline getirerek, dünyanın başına bela olan Covid-19 salgınının şeklini yaprak maske taktılar. Kardan yaptıkları korona virüs ve üzerine taktıkları maske ile salgına dikkat çekerek mesaj verdiler. Dikkat çekmek için kardan korona virüs yapan Mevlan Dere, “Vatandaşların korona virüsü dikkate almak için bizde kardan bunu yaptık. Yoldan geçen herkesi bu salgının ne kadar zor günler yaşattığı hatırlatmak için esnaflar olarak dükkanlarımızın yanında yaptık. Bide kardan böyle bir manzaranın olması da hemen vatandaşların ilgisini çekiyor ve gelip resimde çekiyorlar. Bizden tek bir isteğimiz bir an bu hastalığın tüm dünyada bitmesi. Onun için herkese bu yaptığımız kardan korona virüs aslında herkese, maske-mesafe ve temizliğe dikkat çekmektir’’ dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement