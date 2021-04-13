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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Yüksekovalı çiftçilerden ekim seferberliği

Yüksekovalı çiftçilerden ekim seferberliği

Havandan görüntü

Tarım Allah 

-Tarım arazisinden görüntü
-Traktör sürmesinden görüntü
-Köyden görüntü
-Röportajlar
-farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ -DRONE) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların güzel geçmesiyle tarlalar sürülerek ekim yapılmaya başlandı. İlçenin çevre köylerinde her sene olduğu gibi çiftçilikle uğraşan vatandaşlar, nisan ayının başlamasıyla buğday, yonca ve nohut gibi ürünlerin ekilmesi için tarım arazilerini traktör yardımıyla sürmeye başladı.
Devletin destekleriyle tarıma yön verdiklerini belirten Celal Işık, “Bizim geçim kaynağımız çiftçilik. Sağ olsun devletin desteğiyle bizde topraklarımızı ekip biçiyoruz. 16 nüfusa sahibim. Hayat şartları zaten zor. Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden bize mazot ve yonca desteği veriliyor. Bu sene de zaten bahar erken geldi. Bu da bizi daha çok sevindirdi. Şimdi traktör sürüyoruz ve bu sene bereketli bir sezon geçiririz inşallah” dedi.
Çiftçilerden Abdurrahman Işık ise ekim işine başladıklarını belirterek, “Bugün itibariyle traktörlerle tarım arazilerimizi sürmeye ve ekmeye başladık. 2 gün boyunca traktörle sürüldükten sonra tohumları serpeceğiz. İnşallah diğer senelere göre bu sene daha iyi geçer” diye konuştu.
(MSA-Y)
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