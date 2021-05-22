Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yüksekovalı berivanların zorlu mesaisi başladı

Yüksekovalı berivanların zorlu mesaisi başladı

drone görüntüsü

Erivan Keçi Riva Hayvan 

-Köyden görüntü
-Koyunlardan görüntü
-sağmadan görüntü
-Röportaj
-Berivanlardan görüntü
-detay görüntü

( HAKKARİ -DRONE) HAKKARİ

- Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde her sene olduğu gibi bu senede berivanların zorlu mesaisi başladı.
İlçeye 19 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı Köyü'ndeki berivanların zorlu koyun sağma mesaisi diğer senelere göre erken başladı.
Sabahın erken saatlerinde kalkan berivanlar sıcak havaya rağmen kilometrelerce uzaklıkta bulunan yaylaya giderek koyun ve keçileri sağıyorlar. Aile geçimlerini sağlamak için her gün sabahın erken saatlerinde yaylaya gittiklerini ifade eden Kısıklı köyü berivanlar, mayıs ayının başından ekim ayı sonuna kadar hayvanların sütlerinin bol olduğu zamanlar olduğunu belirttiler. Yaklaşık 6 ay boyunca yaylaya gidip süt sağdıklarını ve bu işi severek yaptıklarını belirten Mehdiye Özdemir adlı berivan, "Sabah erkenden kalkıyoruz ve ev işlerimizi bitirdikten sonra arabalara biniyoruz ve yaylaya gelip koyunlarımızı sağıyoruz. O sütle peynir ve yoğurt yapıyoruz. Organik bir ortamda mutlu bir şekilde koyun sağıyoruz" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement