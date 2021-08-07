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Yüksekova yolunda sel...Araçlar yolda mahsur kaldı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yüksekova yolunda sel...Araçlar yolda mahsur kaldı

Yüksekova yolunda sel...Araçlar yolda mahsur kaldı

çalışmalardan detay

Mahsur Kaldı Kapanma Sel 

-selden detay

( HAKKARİ -EK) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin 23. kilometresinde meydana gelen sel nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı.Hakkari'de belirli aralıklarla etkili olan yağışlar sele neden oldu. Yüksekova ilçesi karayolu 23. kilometresine inen sel yolun kapanmasına neden oldu. Yolda mahsur kalan yüzlerce araç yolun açılmasını bekliyor. Karayolları ekiplerinin ise bölgede çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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