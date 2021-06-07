Yüksekova yatırımlarla yeni bir görünüm kazandı

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( HAKKARİ ) HAKKARİ



- İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi, gerçekleştirdiği alt ve üstyapı çalışmalarıyla ilçeye yeni imaj kazandırdı. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu temizlenen Yüksekova’da görevlendirme yapılan belediye, hayata geçirdiği projeler ve hizmetlerle kente adeta yeni bir görünüm kazandırdı. İlçede görevlendirme yapılmasının ardından yıllardır ihmal edilen sorunları çözüme kavuşturan Yüksekova Belediyesi, kentin daha yaşanabilir hale getirilmesi için yatırımlarını sürdürüyor. İlçeye büyük hizmetler sağlayan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, “Geldiğimizden beri Yüksekova’nın şehirleşmesi için çalışıyoruz. Deremizin iki yakasında toplam 6 park çalışmamız var. Bu sene parkları hayata geçirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın sitemlerini duyuyorum, inşallah kısa sürede hepsine cevap olacağız. Sadece yolları değil parkları da yapacağız. Yüksekova’mızın güzelleşmesi için daha fazla gayret edeceğiz. Geçen sene yollarımıza ciddi yatırımlar yaptık. Bu sene de devam edeceğiz inşallah. Parklar da olmazsa olmazımız ve insanlarımızın nefes alması gereken yerlere ihtiyacı var. Şehirlerin en önemli noktası parklardır. Biz buna inanıyoruz ve yatırım yapıyoruz. Şu anda belki şehrin en büyük parkını yapıyoruz. Yaklaşık 40 dönüm arazinin üzerine içinde yüzme havuzu, kapalı spor salonu, kapalı çim sahası, amfi tiyatro salonu, kafesi, restorandı olan çok güzel bir yer yapıyoruz. Burası bittiğinde artık Yüksekova’nın toplanacağı önemli mesir alanlardan bir tanesi olacak. Burada yaptığımız yatırımları çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için yapıyoruz. Nefes alınabilir bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz. Bunlar ciddi yatırımlar ve bu yatırımların yapıldığı döneme dikkat etmek lazım. Zor zamanlardan geçiyoruz ama bu dönemde bile yatırım yapıyoruz. Devletimiz burada ciddi yatırımlar yapıyor” dedi.

Parkların yanında yollarda yaptıklarını dile getiren Doğramacı, “Belli alanlarda belli yerlerde değişim ve dönüşüm programı yapıyoruz. Biz aslında Yüksekova’yı güzelleştirmek için güzel projeler yapıyoruz. Yüksekova herkesin bildiği üzere hem ovada hem yaylada bir şehir ve ovadaki şehrin deprem sıkıntısını yaşamaması için yukarı kaydırma anlamında ciddi çalışmalarımız bulunmaktadır. Ben şunu iddia ediyorum, bu çalışmaların hepsi bittiğinde sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir yanından Yüksekova’ya akın akın insanların geleceğine inanıyorum. Burası bir kış şehri ve kış şehrine yönelik yatırımlar yapılması gerekiyor. Buna yönelik çalışmalarımız var. Ben buraya karın şehri diyorum. Biz logomuzu değiştirdik ve kar tanesi yaptık. Aslında kar bu şehrin en büyük servetidir” ifadelerini kullandı. “Yüksekova doğasını korumak hepimizin sorumluğunda, hep beraber olursak bu şehri güzelleştirebiliriz” diyen Doğramacı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çöpümüzü ve küllerimizi sağa sola atarsak bu şehri güzelleştiremeyiz. Şehrimize sahip çıkarak daha güzel yerlere hep birlikte getirelim. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki süreçte bambaşka bir Yüksekova ile karşı karşıya kalacağız. Herkesin görmek isteyeceği doğa harikası bir şehir olması için gayret ediyoruz.”

