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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Yüksekova-Şemdinli kara yoluna çığ düştü

- Yüksekova-Şemdinli kara yoluna çığ düştü

çığın düştüğü yoldan detay

Gesi Kar Yağışı 

-araçların bekleyişinden detay

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Şemdinli-Yüksekova kara yoluna çığ düşerken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Şemdinli-Yüksekova yolunun Güzelkonak Geçidi bölgesine bugün saat 08.30 sıralarında çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucu kara yolu tekrar ulaşıma açıldı. (MSA-Y)
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