- Yüksekova-Şemdinli kara yoluna çığ düştü

- Hakkari’nin Şemdinli-Yüksekova kara yoluna çığ düşerken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Şemdinli-Yüksekova yolunun Güzelkonak Geçidi bölgesine bugün saat 08.30 sıralarında çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucu kara yolu tekrar ulaşıma açıldı. (MSA-Y)
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