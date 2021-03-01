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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yüksekova normalleşme heyecanı

Yüksekova normalleşme heyecanı

Genel görüntü

Hastalık Sayılar Allah Irak 

-Vatandaşlardan görüntü
-Temizlikten görüntü
-Röportaj
-İş yerlerini temizleyen çalışanlardan görüntü
-İş yerlerinden görüntü
-Şehir merkezinden görüntü
-farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ )-Korona virüs vaka sayısı düşen Hakkari’de esnaf normalleşme öncesi iş yerlerinde temizliğe başladı HAKKARİ

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde esnaf, normalleşme öncesi iş yerlerinde temizliğe başladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından il bazında açıklanan haftalık tabloya göre vaka sayıları düşen Hakkari ve ilçelerinde, normalleşme sevinci yaşanıyor. Yüksekova ilçesinde bazı lokanta ve kafe işletmecileri, temizlik yapıp masa ve sandalyeleri sosyal mesafe düzenine göre ayarlamaya başladı.
Lokanta sahibi Fatih Dursun, normalleşme sürecinin kendilerini memnun edeceğini belirterek, “Çünkü 3 aydır kapalıyız. Hakkari’nin en düşük vaka sayısına sahip olması ve hatta korona virüsü bitirmesiyle beraber inşallah normalleşme süreciyle de eski çalışmamıza döneriz. Biz de normalleşmenin heyecanını şimdiden yaşayarak lokantamızı baştan sona yıkayıp temizledik. İnşallah en kısa sürede bu hastalık tüm ülke genelinde defolup gider" dedi.
Başka iş yerinin çalışanı Mustafa Karaman da kısa sürede iş yerlerini açmayı hedeflediklerini söyleyerek, “3 ayda çok zorlu bir süreç geçirdik. Cumhurbaşkanımızın vereceği normalleşme kararıyla inşallah kısa sürede eski günler gibi tekrar çalışmalarımıza başlayacağız. Bizler de korona virüsün bölgede bitmesi heyecanıyla lokantamızda temizliğe başladık. Cumhurbaşkanımızın bu kararı için de kendilerine çok teşekkür ederiz. Tek temennimiz bu hastalığın tümden bitmesidir" ifadelerini kullandı.Lokanta çalışanı Nazmi Karaman ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği normalleşme kararıyla Hakkari genelinde iş yerlerinin açılacağını söyleyerek, “Biz de bu heyecanla temizliğimize başladık. Artık lokantamızı açacağız inşallah. Bizler de çalışmaya başlayıp bu kötü günleri geride bırakmak istiyoruz. Tek isteğimiz, bu hastalığın bir an önce bitmesi ve güzel günlere kavuşmaktır" şeklinde konuştu.

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