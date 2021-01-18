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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yüksekova’da yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Yüksekova’da yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Genel görüntü

Karayolları Kar Yağışı 

-Kar yağışından görüntü
-Kara gömülen araçlardan görüntü
-İş makinesin çalışmasından görüntü
-Yolda kalan araçlardan görüntü
-Vatandaşlar iş yerini temizlerken görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün gece başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede dün gece bastıran kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini artırarak sürdürüyor. Yoğun kar yağışıyla ilçede araçlar kara gömülürken, bazı sürücüler ise trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Sabah saatlerinde çoğu vatandaş yürüyerek işe gitmek zorunda kalırken, esnaf ise iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi. Sabahın ilk ışıkları ile Yüksekova Belediyesi ve karayolları ekipleri kapanan yolları açmaya başladı.
(MT-MSA-Y)
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