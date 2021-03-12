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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Yüksekova’da yoğun kar yağışı

Yüksekova’da yoğun kar yağışı

Genel görüntü

Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Kar yağışı ve sisten görüntü
-Sürücülerden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı ile beraber ilçenin en işlek caddesinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde ve bağlı köylerde karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer ise yoğun kar yağışı ve sisten dolayı sürücüleri hız mesafeleri konusunda uyardı.
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