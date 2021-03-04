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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yüksekova’da yoğun kar yağışı

Yüksekova’da yoğun kar yağışı

Genel görüntü

Meteoroloji Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Kar yağışından görüntü
-Sürücülerden görüntü
-Evlerden görüntü
-Çarşı merkezinden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Günlerdir meteoroloji tarafından yapılan uyarılardan sonrası sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak hayatı durma noktasına getirdi. Yoğun kar yağışı ile beraber ilçenin en işlek caddesinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde ve bağlı köylerde karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji tahminlerine göre 5 Mart Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi. Yetkililer ise yoğun kar yağışından dolayı sürücülerinin hız mesafeleri konusunda uyardı. (MT-ŞAK-Y)
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