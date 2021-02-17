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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yüksekova’da yoğun kar yağışı

Yüksekova’da yoğun kar yağışı

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Karla Mücadele Kar Yağışı Pazar Günü 

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( HAKKARİ ) - Yüksekova’da yoğun kar yağışı HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Yoğun kar yağışıyla beraber ilçenin en işlek caddelerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde ve bağlı köylerde karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, kar yağışının pazar gününe kadar aralıklarla devam edebileceği belirtildi. (MT-MSA-Y)
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