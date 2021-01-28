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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yüksekova’da yoğun kar yağışı

Yüksekova’da yoğun kar yağışı

Kar yağışından görüntü

Karla Mücadele Kar Yağışı Pazar Günü 

-Kara saplanan araçtan görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Araçlardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede günlerdir dondurucu havalar hakimken, bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi etkinin altına aldı. Yoğun kar yağışıyla beraber ilçenin en işlek caddelerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşarken, birçok yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde ve bağlı köylerde karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için yoğun çalışma başlattı. Kar yağışının, bölgede pazar gününe kadar aralıklarla devam edebileceği belirtildi.
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