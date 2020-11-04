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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yüksekova’da yaban ördekleriyle gelen sonbahar güzelliği

Yüksekova’da yaban ördekleriyle gelen sonbahar güzelliği

Genel görüntü

Kuş Cenneti Yaban Ördeği Cennet Sonbahar Irak 

-Ördeklerden görüntü
-Sürü halinde görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaban ördekleriyle gelen sonbahar güzelliği görenleri kendine hayran bırakıyor. Yüksekova ilçesinde yaşayan ve doğada karşılaştığı zenginlikleri her defasında kayıt altına alan Öğretmen Ümit Bartın, bu sefer sürü halinde yaban ördeklerini görüntüledi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla koruma altına alınan Nehil Sazlığı ve misafir ettiği kuşları görüntüleyen Ümit Bartın, “Doğayı geziyorum. Özellikle doğadaki canlıların çeşitliliği beni mutlu ediyor. Artık bu canlıların davranışlarını fotoğraflamak ve kayıt altına almak benim için zevkli bir meşgale haline geldi. Yüksekova’dan 50 kilometre uzaklıkta dağların eteklerinde seyahat ediyor ve karşımdaki manzarayı fotoğraflamaya çalışıyorken kadrajıma giren bir sürü yaban ördeğiyle karşılaştım. Hiç bu kadar yaban ördeğini bir arada görmedim. Son yıllarda avcılığın yasaklanması ve çoğu yerin koruma altına alınması bu alanlarda yaşayan canlı çeşitliliğini arttırdı. Eskiden kuş cenneti olarak da tabir edilen bu bölgedeki canlıların şimdilerde azalması bizler için büyük bir kayıp. Bu şekilde yaban ördeklerini sürü halinde görmek bize büyük bir moral oldu” dedi.
(MT-MSA-Y)
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