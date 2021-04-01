Yüksekova’da trafik kazası: 1 yaralı

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( HAKKARİ ) HAKKARİ
- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu. Edinilen bilgilere göre olay ilçenin Yeşildere mahallesinde meydana geldi. 34 HJF 75 ile 34 CUZ 289 plakalı araçların kafa kafa çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler hemen kazaya karışan araçları çekiciyle yardımıyla yoldan kaldırdılar. Yaralı hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlattı.
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