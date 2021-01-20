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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yüksekova’da ‘Titanik’ gemisine yoğun ilgi

Yüksekova’da ‘Titanik’ gemisine yoğun ilgi

Genel görüntü

Opel Kalaba Alabalık Kar Yağışı 

-Gemiden görüntü
-Üzerinde uğraşırken görüntü
-Röportaj
-Vatandaşların ilgisinden görüntü
-Yelken çekmede görüntü
-Çarşı merkezinden görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinin en kalabalık noktasında yapılan kardan Titanik gemisi büyük ilgi gördü. İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı vatandaşlara ise eğlence oldu. İlçenin en kalabalık caddesi olan Cengiz Topel Caddesi üzerindeki karı bir araya getiren bazı vatandaşlar, kardan Titanik gemisi yaptı. 4 saat içinde gemiyi yaptıklarını ifade eden Cengiz Altekin, “Herkesin unutmadığı Titanik gemisini kardan yapmaya çalıştık. Cengiz Topel Caddesi’nin üzerinde kardan Titanik gemisi yaptık. Şimdi kaptanlık yapıyorum ve arkadaşlarda kürek çekmeye başladılar. Herkesi Titanik gemimize bekliyoruz’’ dedi.
(MT-MSA-Y)
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