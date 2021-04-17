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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yüksekova'da polis ekipleri kısıtlama denetimi yaptı

Yüksekova'da polis ekipleri kısıtlama denetimi yaptı

Genel görüntü

Polis Polis Ekipleri Trol 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Denetimden görüntü
-Sürücülerden görüntü
-Kapalı dükkanlardan görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararıyla tüm ülkede uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de uygulandı. Uygulama netiesinde cadde ve sokaklar boş kalırken, polis yollarda kimlik kontrolü yaptı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de Cuma akşamı saat 19.00’dan itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Ülke genelinde pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe merkezi sessizliğini korurken, polis ekipleri yollarda denetim yaptı. Kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, polis belirli noktalarda kimlik kontrolü yaptı.
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