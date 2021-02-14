Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Yüksekova'da ölü bulunan köpek yürekleri sızlattı

Yüksekova'da ölü bulunan köpek yürekleri sızlattı

Ölü bulunan köpekten görüntü

Sokak Köpeği Yaşam Mücadelesi Köpek Hayvan Sokak Hayvanları 

-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ölü bulunan sokak köpeği yürekleri sızlattı. Dondurucu havalar hayatı olduğu gibi sokak hayvanlarını da olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İlçenin Yeşilde Mahallesi’nde soğuktan telef olduğu değerlendirilen sokak köpeği, vatandaşlar tarafından fark edildi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, dışarıda yaşam mücadelesi veren hayvanların yetkililer tarafından barınağa taşınması gerektiğini söylediler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı