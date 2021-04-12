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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yüksekova’da okullar arası satranç turnuvası

Yüksekova’da okullar arası satranç turnuvası

Genel görüntü

Gençlik Merkezi Farkındalık Satranç Satranç Turnuvası Öğrenciler 

-gençlik merkezinden görüntü
-Satranç oynamasından görüntü
-Röportaj
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Kızılay ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okullar arası satranç turnuvası düzenlendi.
Yüksekova Gençlik Merkezinde farklı okullardan öğrencilerin katıldığı turnuvanın sonunda 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu öğrencisi İsmail Atael birinci oldu. Yarışmayla ilgi bilgi veren Kızılay Yüksekova Şube Başkanı Yılmaz Göksal, “Kızılay genel merkezimizin onayı ile yerelde Kaymakamımız Osman Doğramacı’nın bilgileri ve destekleri ile yine eğitim camiamızın işbirliği ile satranç turnuvası düzenlemiş olduk. Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgınından dolayı tüm ülkeler olduğu gibi ülkemiz de olumsuz etkilendi. Bizlerde toplumsal farkındalık ve etkinlik mahiyetinde zaman zaman öğrencilerimiz için bu tip turnuvalar düzenleyerek moral ve motivasyon veriyoruz. Turnuvada ilk üçe giren öğrencilerimize çeşitli hediyeler takdim ettik” dedi.
(MT-MSA-Y)
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