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Yüksekova’da mezraya yıldırım düştü: 35 kuzu telef oldu
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yüksekova’da mezraya yıldırım düştü: 35 kuzu telef oldu

Yüksekova’da mezraya yıldırım düştü: 35 kuzu telef oldu

Genel görüntü

Yıldırım Düştü Yıldırım Düşmesi 

-Mezradan görüntü
-Koyunlardan görüntü
-Telef olan koyunlardan görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 35 kuzu telef olurken, 30 kuzu da yaralandı. Edinilen bilgilere olay, Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli mezrasında meydana geldi. Öğlen saatlerinde etkili olan yağışla birlikte mezrada bulunan kuzu sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 35 kuzu telef olurken, 30’a yakın da yaralandı. O sırada koyunların yanında olduğu söyleyen Şahin Tali, ’’Aniden gök görledi, şimşekler çaktı. Yıldırım düşmesi sonucu 35’e yakın kuzumuz oracıkta telef olurken, 30’a yakın da yaralı var’’ dedi.
Olayın yaşandığı yerde çobana zarar gelmezken, köylüler hemen telef olan kuzuların bulunduğu mezraya gittiler. (MT-ŞAK-
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