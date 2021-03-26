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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Yüksekova'da Mart ayına rağmen, lapa lapa kar yağışı

Yüksekova'da Mart ayına rağmen, lapa lapa kar yağışı

Genel görüntü

Opel Sağanak Yağış Yağan Kar Yağışı Irak 

-Kar yağışından görüntü
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( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nın Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Yüksekova ilçeinde günlerdir aralıklı süren sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar yağışı, özellikle mart ayının bitmesine rağmen ilçeyi etkisinin altına alması vatandaşları şaşırttı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdare ekipleri olumsuz bir vaka için hazır bekleniyor. İlçede kaç gündür sağanak yağışının etkili olduğunu belirten vatandaşlar, bugün akşam saatlerin lapa lapa yağması kendilerini şaşırttığını ifade ettiler. (MT-ŞAK-Y)
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