Yüksekova’da korku salan kurt sokak sokak aranıyor

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aç kaldığı için şehir merkezine inerek günlerdir korku salan kurdun yakalanması için ekipler sokak sokak arama yapıyor. Yüksekova ilçesinde yiyecek bulmak için ilçe merkezine inen aç kurdu arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Üç gündür belediye ve polis ekipleri kurdun görüldüğü Cumhuriyet ve Güngör mahallelerinde iz sürmeye devam ediyor. Bazı noktalara da kapan bırakan ekipler, kurdun yakalanana kadar mahalle sakinlerinin de tedbirli olmalarını ve gerekmedikçe sokağa çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yüksekova Belediyesinden veteriner Hakim Kaçan, “Bilindiği gibi günlerdir bu kurt şehirde dolaşıyor. Daha önce de şehre kurt indiği oldu, ancak en fazla bir gün ya da beslendikten sonra hemen şehirden ayrılıyordu. Kurt acaba şehirde mi yavruladı soru işaretleri var aklımızda. Normalde kurtlar şehir merkezinde bu kadar uzun süre durmaz. Çok şükür şu an kimseye saldırmadı ve saldırgan bir tavrı da yok. En son yakın bir temasa girdik, yaptığımız müdahale sonucu tek iğneyle de düşmedi. İkinci iğneye de fırsat bulamadık. Gün boyunca akşamları da dâhil polis ekipleri ile birlikte kurdu arama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Gelen ihbarları anında değerlendiriyoruz. Kurt sabit bir yerde durmuyor ve sürekli iki mahalle arasında gidip geliyor. En son Cumhuriyet ve Güngör mahallelerinde görüldüğü biliniyor. Bizde bu mahallelerde çalışmaları yoğunlaştırdık. Belirli noktalara tuzak kafes kurduk. Dileğimiz en kısa zamanda bu kurdun kimseye zarar vermeden bir an önce yakalanması ve bizimde en büyük önceliğimiz kurda zarar vermeden canlı bir şekilde yakalamaktır” şeklinde konuştu.

İhbarların genelde akşam saatlerinde geldiğini kaydeden Hekim Kaçan, “Akşam saatleri izini sürmemiz zor oluyor. Gündüz vakti bulabilirsek mutlaka kurdu alıp barınakta tedavisini yapacağız, beslenmesini yapacağız ve doğal yaşam alanına geri bırakacağız. Vatandaşlarımız kurt bulunana kadar mümkünse akşamları dışarı çıkmasınlar, gündüz de çıkınca dikkatli olsunlar. Vatandaşlar kurdu görecek olurlarsa video çekmek yerine ilk önce bize bildirsinler” dedi.

