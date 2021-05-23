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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Yüksekova’da kısıtlama sessizliği

Yüksekova’da kısıtlama sessizliği

Genel görüntü

Opel 

-Kısıtlama ve yasaktan görüntü
-Cengiz topel caddesinden görüntü
-İş yerlerinden görüntü
-Yollardan görüntü
-Detay görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de devam ediyor.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de cuma akşamı saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Başlayan kısıtlamanın ardında ilçe sessizliğe büründü. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de yaşayan vatandaşlar bu tedbir kapsamında evlerinde kalmaya devam ediyor.2 günlük kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerine çekilmesiyle şehir sessizliğe büründü. Cuma saat 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 24 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek.Polis ekipleri ise korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin en işlek yollarında denetimlerini sürdürüyor.
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