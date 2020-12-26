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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yüksekova’da kısıtlama sessizliği

Yüksekova’da kısıtlama sessizliği

Kısıtlamada boş kalan sokaklar

Polis Polis Ekipleri 

-Kapalı Dükkanlardan görüntü
-detaylar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de uygulanması sağlanıyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Cuma akşamı saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Başlayan kısıtlamanın ardında ilçe sessizliğe büründü. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de yaşayan vatandaşlar bu tedbir kapsamında evlerinde kalmaya devam ediyor. 2 günlük kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerine çekilmesiyle şehir sessizliğe büründü. Cuma saat 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek. Öte yandan, polis ekipleri ise korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin en işlek yollarında ve mahallerde denetimlerini sürdürüyor.
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