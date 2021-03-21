-Gerginliğin yaşandığı yerden görüntü

-Polis ekiplerinde görüntü

-Farklı açılardan görüntü



( HAKKARİ ) - Yüksekova’da kısa süreliğine gerginlik HAKKARİ



- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliğini ardından kısa süreliğine gerginlik yaşandı. Yeni Mahalle’de bulunan şehir stadında düzenlenen nevruz etkinliğine çok sayıda kişi katıldı.

Etkinliğin ardından bir grubun, Yeni Mahalle yolunda polis araçlarına taş atması sonucu kısa süreliğine gerginlik yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak vatandaşların dağılmasını sağladı. Bölgeye gelen HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede de, kısa süreliğine yaşanan gerginlik bitmesi için polis ekiplerine yardımcı oldu. (MT-MSA-Y)



loading...