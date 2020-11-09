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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yüksekova’da kardan kapanan yol açıldı

Yüksekova’da kardan kapanan yol açıldı

Yol açma çalışması

( HAKKARİ ) - HAKKARİ

Kar Kalınlığı Gesi Kar Yağışı 


- Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları Göller Başı bölgesinde yer yer yarım metreyi geçen kar kalınlığı nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı. İlçede etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yer yer yarım metreyi geçen kar kalınlığı nedeniyle kapanan yolu açmak için hummalı bir çalışma başlattı. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede yürütülen çalışmalar sonucu kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. (MSA-Y)
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