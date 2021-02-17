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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yüksekova’da kar yağışı etkisini arttırdı

Yüksekova’da kar yağışı etkisini arttırdı

Genel görüntü

Karla Mücadele Kar Yağışı Irak Pazar Günü 

-Kar yağışından görüntü
-Sürücülerden görüntü
-Merkezden görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerin etkisini artarak hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına, bazı evlerinin çatılarını yerinden sökülmeye neden olurken, akşam saatlerinde ise fırtına yerini kar yağışı yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışıyla beraber ilçenin en işlek caddelerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde ve bağlı köylerde karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, kar yağışının pazar gününe kadar aralıklarla devam edebileceği belirtildi.
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