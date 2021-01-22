Yüksekova’da kapalı köy yolları açılıyor

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( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafta başından beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 62 köy ve 115 mezra yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. İlçede etkili olan kar yağışının durmasıyla ekipleri, kapalı köy ve mezra yollarının açılması için gece gündüz çalışıyor. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği, Doski mıntıkasında bulunan kapalı köy yollarını açarak vatandaşların ulaşımlarını sağladı. Yetkililer, ilçe merkezindeki kar kalınlığının yer yer 60 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçtiğini belirterek, kapalı 62 köy ve 115 mezra yolunu en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını söylediler.



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