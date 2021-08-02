Yüksekova’da iş yerleri sular altında kaldı

-Su baskınından görüntü

-Röportaj

-Çöken tavandan görüntü

-Röportaj

-Başkanın çorapsız suların içinde görüntü

-Kürekle suları tahliye derken görüntü

-Farklı açılardan görüntü



( HAKKARİ )- Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, çoraplarını çıkartarak eline aldığı kürekle esnafa destek oldu HAKKARİ



- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonucu bazı iş yerleri sular altında kalırken, Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç da çoraplarını çıkartarak eline aldığı kürekle esnafa destek oldu. Öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Yüksekova'nın birçok noktası sulara gömüldü. Yoğun yağışlardan dolayı cadde ve sokaklar gölete dönerken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazası sular altında kalırken, zeminde olması nedeniyle tavanında da suların gelmesiyle çökme meydana geldi. İş yeri sahibi Fahrettin Tüner ve çalışanları, suyu tahliye etmek için yoğun çaba gösterirken, Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç da çoraplarını çıkartarak eline aldığı kürekle suyun tahliye çalışmalarına destek verdi. Büyük maddi zarara uğradığını belirten iş yeri sahibi Fahrettin Tüner, “Yağışın başlamasıyla birlikte tahliye boruları suyu taşıyamadı, dolayısıyla tavanımız çöktü. Yapılan istinaf duvarı arkaya su vermesiyle orası da patladı. Zemin katta olmanın dezavantajları var. Bizde bundan nasibimizi aldık. Defalarca belediyeyi aramamıza rağmen herhangi bir destek gelmedi. Suyu tahliye etmek için destek verilmedi. Bir tane vidanjör gönderildi, fakat 6 metrelik borusu vardı ve içeriye yetişemediği için suyu tahliye edemedi. Bizde kendi gücümüzle suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Zararımız büyük, yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.

Büyük bir felaket yaşadıklarını belirten Başkan Vedat Çoğaç ise “Yüksekova’da kısa süreli yaşanan yağışlardan sonra esnafımız çok zor durumda. Bu yağışlardan dolayı en büyük sıkıntıyı esnafımız yaşıyor. Birçok noktada su boruları tahliye noktasında işlevsiz kalıyor. İş yerini su basan esnafımızın maddi zararı çok, çünkü giyim eşyaları sular altında kaldı. Bir an önce belediyenin bu boruları kontrol edip onarması lazım. Tekrardan tüm esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz” ifadelerini kullandı. (MT-MSA-Y)

