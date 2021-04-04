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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Yüksekova’da iki mevsim bir arada

Yüksekova’da iki mevsim bir arada

Genel görüntü

Hava Sıcaklığı Hatıra Fotoğrafı Karla Mücadele Irak 

-Çiçeklerden görüntü
-karlı dağlardan görüntü
-Ovadan görüntü
-2 mevsimin bir arada görüntüsü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) Yüksekova’da iki mevsim bir arada HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki mevsimin bir arada yaşanması görenleri kendine hayran bırakıyor. Yüksekova Ovası’nda hava sıcaklığının başlamasıyla bahar mevsimi yaşanırken, ilçenin çevresini saran dağlar ise beyaz örtüsüyle büyülüyor. Çiğdemlerin çiçek açtığı ve yeşil örtüsüyle kartpostallık görüntülere sahne olan ovanın yanı başındaki karlı dağlar ise görenleri mest ediyor. Beyaz bir örtü gibi ovayı süsleyen çiğdem ve kardelenlerin etrafını çeviren karlı karlar ise ayrı bir güzellik katıyor. Ovada bahar yaşanırken, ilçenin yüksek kesimlerinde ise karla mücadele devam ediyor. 2 mevsimi bir arada yaşanmasını fırsat bulan bazı vatandaşlar ise o anı kaçırmamak için doyasıya hatıra fotoğrafı çekiyor. (MT-MSA-Y)
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