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Yüksekova'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Yüksekova'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Yüksekova'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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İlk Müdahale Hastane A Haber Sağlık Çalışanları Sağlık Ekipleri 

-Kaza yerinden görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Kaza yapan araçtan görüntü
-Ölen kadından görüntü
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( HAKKARİ ) HAKKARİ

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Yüksekova-Esendere yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 30 E 1136 plakalı Ford Transit marka minibüs ile BMC marka kamyonun çarpışması sonucu minibüste bulunan H.D. isimli kadın hayatını kaybederken, araç bulunan 3 kişi de yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, diğer taraftan da 112 sağlık çalışanlarına haber verdiler. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdılar. Hayatını kaybeden H.D'nin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. Olayı duyan kazazedelerin yakınları hastaneye akın ettiler.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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