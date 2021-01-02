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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yüksekova’da devam eden 80 saatlik kısıtlama sessizliğini koruyor

Yüksekova’da devam eden 80 saatlik kısıtlama sessizliğini koruyor

Genel görüntü

Opel Polis Polis Ekipleri 

-Yasaktan görüntü
-Kısıtlamadan görüntü
-Kapalı dükkanlardan görüntü
-Cengiz topel caddesinden görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Türkiye genelinde Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de uygulanması sağlanıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Perşembe akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Başlayan kısıtlamanın ardında ilçe sessizliğe büründü. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de yaşayan vatandaşlar bu tedbir kapsamında evlerinde kalmaya devam ediyor. İlçedeki kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerine çekilmesiyle şehir sessizliğe büründü. Perşembe saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 04 ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Öte yandan, polis ekipleri ise korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin en işlek yollarında ve mahallerde denetimlerini sürdürüyor. (MT-ŞAK
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