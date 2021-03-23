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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Yüksekova’da dağ keçileri görüntülendi

Yüksekova’da dağ keçileri görüntülendi

Genel görüntü

Keçi Dağ Keçisi Cep Telefonu 

-Keçilerden görüntü
-Koşarken görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yola inen dağ keçileri görüntülendi. İlçenin Dağlıca yoluna inen dağ keçileri, görenleri hem şaşırttı hem de mutlu etti. Arabayla ilçe merkezine gelen vatandaşlar, yola inen dağ keçilerini cep telefonuyla kayıt altına aldı. İlk kez dağ keçisi gördüğünü ifade eden vatandaşlar, "Yüksekova’nın vazgeçilmezleridir bunlar. Çünkü onlar zarar görmedikçe dağlarımız onlarla daha güzel olur. Doğanın asıl sahipleri için duyarlı olmaya davet ediyoruz ve katkı sağlayan herkese de teşekkür ediyoruz. Çünkü onların bu dağlarda olmaları bizim en büyük servetimizdir. Onun için öldürmeyelim ve onları doğal ortamında koruyalım” dediler.
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